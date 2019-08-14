Греки пытаются спастись от страшного пожара

Накануне ночью на острове начался сильнейший пожар. Потушить его не удается – работе огнеборцев мешают жара и ветер. Природный заповедник в центре Эвбеи полыхает словно факел, повсюду чувствуется запах гари.
Пламя перекинулось на горный массив, где много населенных пунктов. Эвакуированы почти 500 человек – жители четырех сел и монахи из ближайшей обители.
К тушению подключились военные и добровольцы. С помощью тяжелой техники создается защитный ров, с вертолетов сбрасывают воду.
"Наша деревня оказалась в огненной ловушке. Пришлось срочно уходить из дома еще до того, как власти объявили эвакуацию. Мне пришлось пройти сквозь стену пламени", – рассказал испуганный очевидец.
Ситуация критическая. Огонь распространяется быстро, локализовать возгорание не удается.
На призыв о помощи премьера-министра страны Кириакоса Мицотакиса уже откликнулись Италия и Хорватия. Еще несколько государств рассматривают запрос, сообщает "ТВ Центр".
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