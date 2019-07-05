В Великобритании фургон на полном ходу въехал в толпу людей

В Великобритании случилось жуткое ЧП. Автофургон въехал в толпу людей, которые ждали раздачи бесплатной еды в графстве Дербишир.
Находившийся за рулем мужчина уже арестован. Правоохранители полагают, что он мог совершить наезд намеренно. При этом случившееся не рассматривается как террористический акт, пишет НСН.
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