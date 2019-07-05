Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве эвакуировали торговый центр

Из-за возникшего пожара на автомобильной газозаправочной станции в Новой Москве эвакуировали торговый центр. На заправочной станции горели две бытовки и две емкости.
Сообщалось, что на месте ЧП находятся три емкости с горючим и автомобиль с цистерной. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К настоящему моменту пожар на газовой заправке в Новой Москве полностью ликвидирован, пишет "Вечерняя Москва".
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