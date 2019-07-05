В Киргизии мужчина убил двух человек и захватил заложницу в лагере альпинистов

Тревожные вести поступили из Киргизии. Два человека были убиты в лагере альпинистов в Иссык-Кульской области.
По данным телеканала "360", стрелявший взял в заложницы женщину и скрылся. Силовые структуры проводят операцию по его задержанию. Известно, что подозреваемый стрелял в своих жертв из карабина "Вепрь".
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