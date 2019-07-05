В США река наполнилась бурбоном Jim Beam

В воды реки Кентукки в США попал бурбон Jim Beam – алкоголь слился в реку в результате пожара на складе производителя спиртного. Местные власти приняли решение не тушить огонь, поскольку это нанесло бы больший вред окружающей среде, чем выгорание склада, передает телеканал "360".
Тем не менее алкоголь все-таки попал в реку в процессе проливки выгоревших конструкций. Теперь экологи ожидают массовой гибели рыб, поскольку в реке наблюдается острая нехватка кислорода. Местные жители уже заметили несколько мертвых рыб в акватории Кентукки.
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