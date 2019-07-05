Тете искалеченной девочки из Ингушетии подобрали статью

Правоохранители задержали тетю семилетней девочки из Ингушетии, ее подозревают в пытках и издевательствах над ребенком. Возбуждено дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает телеканал "360".

Ранее в СМИ появился ролик с осмотром девочки врачами. На теле малышки не было живого места – оно все покрыто порезами, гематомами, укусами и ожогами. Кроме того, врачи диагностировали перелом и нашли в сосуде тромб, из-за чего ребенку пришлось экстренно делать операцию – в противном случае девочке ампутировали бы руку.