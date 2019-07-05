Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили

Сотрудницу гардероба Верховной рады Антонину Шпир нашли мертвой в кукурузном поле неподалеку от ее дома. Местные жители говорят, что 66-летняя женщина была раздета, а во рту у нее был кляп, пишет Life.

Односельчане утверждают, что Шпир жестоко изнасиловали, а затем задушили. Полиция пока подтверждает только факт убийства, призывая дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Украинские СМИ пишут, что женщина работала в Раде давно, и все говорили о ней: "Самый светлый человек – тетя Тоня".



