В Москве срочно эвакуировали ТЦ "Авиапарк"

Во вторник, 30 июля, на северо-западе столицы эвакуировали торговый центр "Авиапарк". По словам очевидцев, в комплексе сработала пожарная сигнализация, сообщает "Говорит Москва".
Пресс-секретарь "Авиапарка" прокомментировал инцидент в интервью корреспонденту "Дни.ру". "Никакого пожара нет, открытого огня тоже. На самом деле сработала система, которая улавливает дым, из-за того, что один из арендаторов готовил на плите еду и пролил большое количество масла. Люди на улице, проходит проверка. Совсем скоро откроемся", – рассказал он.
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