Раскрыты детали жуткого убийства найденной в чемодане блогерши

Предполагаемый убийца блогерши Екатерины С. зашел в подъезд, где его и запечатлела камера наблюдения, с черным пакетом в руках. Следствие предполагает, что у него мог быть ключ от входной двери – или же жертва впустила его сама.
Подозреваемый появился примерно в то время, когда наступила смерть Екатерины. А из подъезда он вышел только спустя несколько часов. Видно, как мужчина покидает дом с пластиковым чемоданом и спортивной сумкой, на руках у него – черные перчатки.
Обнаженное тело с перерезанным горлом обнаружил в чемодане хозяин квартиры на улице Пырьева, которую девушка снимала в течение последних двух лет. Предполагают, что убийца – бывший любовник блогерши, он расправился с девушкой, приревновав к новому ухажеру.
Последнего уже допросили в полиции. Он рассказал, что видел Екатерину в день накануне убийства. Родители сообщили, что последний раз связывались со своей дочерью по телефону в пятницу, 26 июля.
Убитая была медиком, работала в Центре дерматологии, проходила ординатуру. В то же время, она активно вела блоги в соцсетях, где появлялось все больше откровенных фотографий. Бывшие подруги в последнее время Екатерину не узнавали. Девушка ездила за брендовыми вещами в Европу, посещала элитные рестораны. Предположительно, блогерша работала в эскорте, где и повстречалась с убийцей передает РЕН ТВ.
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