Есть жертвы: неизвестные устроили стрельбу на фестивале еды в Калифорнии

На фестивале еды Gilroy Garlic Festival в Калифорнии случилось ЧП. Неизвестные открыли огонь по гостям мероприятия. По данным Life, погибли три человека, еще 12 пострадали.
Полиция полагает, что стрелявших было несколько. Один из злоумышленников уже задержан. Ведутся поиски остальных подозреваемых, сообщает телеканал "360".
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