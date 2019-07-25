Скончался президент Туниса

В военном госпитале Туниса скончался президент страны Беджи Каид Эс-Себси. Ему было 92 года, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на сообщение администрации главы государства.
Причины смерти не уточняются, однако известно, что в последние месяцы Эс-Себси сильно болел и неоднократно обращался за помощью к врачам. Также за полгода он несколько раз был госпитализирован. Эс-Себси занимал должность президента с 2014 года. Другие подробности не сообщаются.
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