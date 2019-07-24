Москвичка набросилась на водителя с битой посреди дороги

Москвичка напала на водителя с битой посреди дороги. Это произошло из-за того, что автолюбитель посигналил женщине.

Причиной конфликта стала пробка на перекрестке, образовавшаяся из-за упрямой москвички. Водители начали сигналить женщине, после чего она вышла с битой в руках. Вступившей с ней в конфликт мужчина получил перелом носа. Пострадавшему пришлось обращаться в травмпункт, пишет Telegram-канал Mash.