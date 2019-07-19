В Архангельске инструктор автошколы задержан за убийство 20-летней ученицы

В Архангельске правоохранители задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

Тело нашли в канаве на Талажском шоссе. Судмедэксперты установили, что девушку задушили. Задержанный признал свою вину: будучи нетрезвым на уроке, он стал домогаться ученицы и получил отказ. Это стало причиной суровой расправы.