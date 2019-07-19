Загоравшего на пляже британца внезапно раздавил огромный камень

На пляже Сэндимут в Корнуолле на 66-летнего мужчину, загоравшего на пляже в гамаке, внезапно свалился огромный камень. Об этом сообщает телеканал "360".

Предположительную причину ЧП озвучили пожарные. Британец вбил в скалу стержень, чтобы подвесить гамак, из-за чего в ней образовалась трещина. В итоге от скалы отломился 1,5-тонный кусок, который и придавил мужчину. Тело доставлено в морг. Подробности не уточняются.