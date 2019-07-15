В Архангельске двух школьниц задержали за жестокое убийство подруги

В Архангельске две 16-летние девушки задержаны по подозрению в убийстве 17-летней знакомой. По версии следствия, школьницы сначала повздорили с ней, а затем набросились на нее в безлюдном месте, пишет FlashNord.
Установлено, что девушке нанесли несколько ударов по голове, а затем душили. Следователи полагают, что одна из школьниц держала жертву, а другая била. Обе сознались в содеянном, объяснив, что их знакомая вела себя заносчиво и они хотели ее проучить.
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