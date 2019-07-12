Boeing совершил экстренную посадку из-за инфаркта у пассажира

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines совершил незапланированную посадку в аэропорту Отопени после того, как у одного из пассажиров случился инфаркт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Heute.

Мужчина летел со спутницей из Вены в Анкару, когда внезапно почувствовал себя плохо. Лайнер экстренно сел в бухарестской воздушной гавани, однако медики так и не смогли спасти пассажира. Сообщается, что незадолго до рейса врачи отговаривали мужчину от полета.