На Шереметьево обрушилась мощная стихия

В пятницу, 28 июня, часть дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево, оказалась под водой. На участках Шереметьевского и Лобненского шоссе образовалась пробка. Представители воздушной гавани рекомендуют водителям пользоваться путями объезда.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Для устранения воды задействованы шесть единиц спецтехники, включая три водооткачивающие машины. Министерство транспорта взяло ситуацию под личный контроль. Точная причина подтопления будет установлена позднее, передает сайт "Подмосковье сегодня".