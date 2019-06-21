Московские пожарные спасли кота из горящей квартиры

В пятницу, 21 июня, пожарные спасли домашнего кота из горящей квартиры на востоке Москвы. В момент пожара в помещении не оказалось людей.

Как рассказали спасатели, животное было без сознания. Спасатели надели на кота кислородную маску и начали проводить непрямой массаж сердца, после чего отвезли в ветеринарную клинику, передает "Москва 24". Вернувшаяся хозяйка поблагодарила пожарных за помощь животному.