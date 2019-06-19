Внедорожник влетел в остановку в Сочи, есть погибшие

Автомобиль Mitsubishi столкнулся с "Нивой" в Лазаревском районе Сочи, в результате внедорожник вынесло на остановку. Два человека погибли, передает RT.
По информации агентства, в момент аварии на остановке стояли две женщины и двое из детей. Одна из взрослых погибла на месте, еще один мальчик был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту инцидента полиция начала проверку.
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