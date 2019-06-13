В московском супермаркете младенца завалило банками

Маленького ребенка завалило жестяными банками в универмаге "Пятерочка" на юге столицы. Малыша доставили в больницу с ушибами тканей головы.
По словам родителей пострадавшего, картонная конструкция, на которой находились банки, была плохо закреплена. Жестяные контейнеры с грохотом обрушились на коляску, где лежал малыш.
Родители планируют в ближайшее время обратиться в суд. Они хотят привлечь к ответственности виновных, уточняет "Московский комсомолец".
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