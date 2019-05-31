Есть погибшие: мужчина захватил заложников в Цюрихе

Мужчина захватил двух заложниц в центре Цюриха. После переговоров с полицией злоумышленник открыл стрельбу.
В результате ЧП погиб как сам захватчик, так и заложницы. Чего хотел добиться преступник, пока не сообщается. Ведется расследование, передает телеканал "360".
Говорят, крест стал мироточить
Балерина запросила большую сумму
Вражда возникла и между братьями-принцами
Певец поздравил бывшую жену
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Подскажите бизнес на 100т.р
Не можем иметь совместных детей
Секс по дружбе
Переезд на юг
Много сексуальных партнеров
Родить после 30
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Секс с бывшей
Жизнь в деревне
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей
Сегодня финал "голос.дети"
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Хочу накачать ягодицы
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Флиртует с кассиршей
Кто такие ханжи?
Ищу человека!