В Шереметьево произошла авария с участием самолета

В московском аэропорту Шереметьево произошло столкновение погрузчика и самолета. Инцидент подтвердили в пресс-службе авиавокзала, передает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, борт находился на удаленной стоянке, когда в него врезался погрузчик. Пассажиров в самолете не было, поэтому никто не пострадал. Ранее представители авиакомпании "ЮТэйр" заявили журналистам, что у самолета рейса Москва-Махачкала загорелся двигатель во время подготовки к вылету из Внуково.
Сделано неутешительное заявление
Вера утешается в обществе жены Алдонина
Объявившие о разводе супруги проводят майские праздники вместе
Певцу пришлось нелегко
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Бузова
У Гордона жена таджик,ахаха
Почему все хотят изучать английский?
Колхозник командует Кремлём.
Почему девушка должна слушаться?
Квартира Началовой Юлии
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Как вы относитесь к Лопыревой?
Переспали на первом свидании
Хочу Ребенка
Про алкоголь
что такое шизофрения?
Я из Нальчика
Поможет ли психолог?
Вегетарианцы долго не живут
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Домашние роды
Изменил с коллегой
Много глупых парней
Кушаю на ночь
Что с моим мужчиной ?