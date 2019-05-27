Обрушение крыши на заводе в Китае убило двух человек

В китайской провинции Цзянсу на одном из заводов обрушилась крыша. В момент ЧП в здании находились люди.
В результате обрушения погибли два человека. Кроме того, 15 работников предприятия получили ранения. Причиной трагедии стали сложные погодные условия, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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