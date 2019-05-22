Почти 1,7 млн похитили у китайца в Петербурге

В Санкт-Петербурге у 31-летнего китайца похитили крупную сумму – один миллион 692 тысячи рублей, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. По данным ведомства, это произошло 21 мая.

Злоумышленники разбили стекло в автомобиле BMW и вытащили сумку с деньгами. Полиция возбудила дело о краже, в розыск объявлены двое мужчин в темном.



