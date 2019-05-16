Пьяная пенсионерка избила бортпроводника

На борту самолета, направлявшегося из Москвы в Симферополь, пожилая женщина подралась с бортпроводником. Как рассказали очевидцы, при посадке воздушного судна пенсионерка отстегнула ремень и направилась к выходу. Когда ее попытался остановить бортпроводник, то женщина напала на него с кулаками.

Пенсионерку, устроившую дебош уже задержали. Женщину отправили на медицинское обследование. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ТАСС.