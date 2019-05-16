Пьяная пенсионерка избила бортпроводника

На борту самолета, направлявшегося из Москвы в Симферополь, пожилая женщина подралась с бортпроводником. Как рассказали очевидцы, при посадке воздушного судна пенсионерка отстегнула ремень и направилась к выходу. Когда ее попытался остановить бортпроводник, то женщина напала на него с кулаками.
Пенсионерку, устроившую дебош уже задержали. Женщину отправили на медицинское обследование. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ТАСС.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артист расставил все точки над i
Стало известно, откуда родные выручили почти восемь миллионов
Правда у артиста поводов для радости нет
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Первый раз ударил
Мой мужчина меня бьет
Убить полковника Сандерса!
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Ищите мужика по расчету
Секс
Все бабы козлы!
Как найти свое место?
Любовница просит пособий
Хватит гадить в подъездах!!!
Ирина Шейк и Бреди растались
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Сон
Прости, тутка.
Бессонница. Как быть?
Пухлые лучше худых
Вернулся спустя год
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру
Что подарить на годовщину свадьбы?