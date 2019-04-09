Налетчики в масках и с пистолетами ограбили цветочный магазин в Балашихе

Три вооруженных бандита в масках совершили налет на цветочный магазин в Балашихе в ночь на 9 апреля, сообщает портал "Подмосковье сегодня". Преступники забрали деньги из кассы, а также ювелирные драгоценности и мобильный телефон у женщины-продавца.
Сумма ущерба не уточняется. Полицейские по горячим следам задержали грабителей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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