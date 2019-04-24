Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как легкомоторный самолет поднимается на несколько метров, после чего начинает стремительно падать. При столкновении с землей воздушное судно сразу загорелось.
Как сообщили американские полицейские, пилот погиб на месте. Они выясняют обстоятельства и причины крушения, уточняет "ТВ Центр".
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