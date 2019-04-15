Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Рабочая встреча известного режиссера Евгения Гранильщикова с оператором и актрисами закончилась поножовщиной. Начиналось все мирно – в кафе недалеко от станции метро "Арбатская". Оттуда представители московской богемы переместились в мастерскую на Гоголевском бульваре.
Полету творческой фантазии помешал неожиданный визит манекенщика по имени Иван. Увидев предмет своих воздыханий – актрису Елизавету Манохину – в компании известного режиссера, манекенщик воспылал ревностью. Схватив кухонный нож, Иван погнался за Гранильщиковым и ударил режиссера в голову. Евгений обливался кровью, а манекенщик успел порезать ему руки и лоб. Только после этого нападавшего удалось скрутить.
Известный режиссер только через несколько дней обратился в полицию. Такую задержку Гранильщиков объяснил тем, что потерял много крови и был очень слаб. По его словам, конфликт с Иваном у него случается не впервые. В декабре тот из ревности напал на художника прямо на выставке и стал душить - однако тогда получил достойный отпор, пишет "МК".
Актриса и модель Елизавета Манохина – исполнительница главной роли в сериале "Пятая стража". Известный режиссер Евгений Гранильщиков – автор фильма "Позиции". Лента в 2013-м получила премию Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года".
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