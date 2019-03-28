Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве
В Москве перед судом предстанет педофил, похитивший ребенка, когда ему было девять лет. Мальчик пропал в 2007 году. Он просто вышел из дома и не вернулся. Нашли мальчишку случайно – в 2017 году. Оказалось, что все это время он находился в заточении в коммунальной квартире через дорогу от своего дома.
В 2017 году двое полицейских заметили странного неопрятного молодого человека. При нем не было документов. Парень назвал фамилию и стало ясно, что ребенок с такой фамилией много лет числится пропавшим без вести.
По данным следствия, в девятилетнем возрасте мальчик сам ушел из дома из-за ссоры с отчимом и матерью, которые злоупотребляли алкоголем. Его пригласил в гости незнакомый 30-летний мужчина. Обвиняемый не выпускал ребенка из комнаты, скрывая его от всех.
"Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием мальчика, мужчина совершал в отношении последнего насильственные действия сексуального характера",
– сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве телекомпании НТВ. Извращенец не всегда держал ребенка взаперти. Когда мальчик подрос, педофил стал отпускать его гулять по вечерам.
Примечательно, что юноша никуда от насильника убегать не собирался. Позже правоохранители установили, что парень просто не понимал, что его отношения с насильником ненормальны.
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