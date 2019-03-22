В Нижнекамске у здания МВД зарезали полицейского

В Нижнекамске у здания регионального главка МВД неизвестный зарезал полицейского, сообщает "Царьград" со ссылкой на источники. По словам очевидцев, была слышна стрельба. Свидетели преступления рассказали, что мужчина подошел к силовику, о чем-то эмоционально заговорил, а затем воткнул ему нож в шею, пишет "Реальное время".
По некоторым данным, злоумышленник тоже погиб, однако пока эту информацию в пресс-службе МВД не подтвердили. Речь может идти о беглом заключенном, отмечает "ФедералПресс".
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