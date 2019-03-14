На нефтяном заводе в Венесуэле произошло два взрыва

На нефтеперерабатывающем заводе Petro San Felix
в штате Ансоатеги на севере Венесуэлы взорвались резервуары с черным золотом и с растворителем для него, передает "Царьград". По сообщениям местных СМИ, в результате ЧП никто не пострадал. В причинах двух взрывов предстоит разобраться криминалистам и представителям Национальной гвардии страны.
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