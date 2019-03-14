На нефтяном заводе в Венесуэле произошло два взрыва

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 14 марта
Лента новостей
09:12
"Моя дочка потеряла мать!": Панин сделал сенсационное заявление
09:06
"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова
08:44
В массовой аварии в Москве пострадали люди
08:39
В жилом доме в Кургане обрушилась стена
08:22
В Башкирии крыша ЗАГСа обвалилась перед женихом с невестой (видео)
08:07
Банк развития технологий и сбережений лишился лицензии
07:57
Вторую подозреваемую в убийстве барта Ким Чен Ына оставили под стражей
07:44
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
07:36
"Очень трудно": Розенбаум рассказал о невосполнимой потере
07:06
Порошенко пугает Россию ржавыми ракетами
05:06
Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой
03:11
"Горошинки больше нет": звезда шоу "Дом-2" сообщила об очередном выкидыше
01:04
Модница Маркл появилась на публике в дешевых колготках
00:05
Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей
23:14
Вот это поворот: Белоруссия признана задницей мира
22:00
Пьяница Порошенко отвесил звонкую оплеуху уголовнице Тимошенко
21:59
Бдительная мать спасла Глюк'oZу от педофила
21:53
В Удмуртии мужчина вспорол собутыльника
21:43
В Тюмени пьяный водитель попался с пакетом марихуаны
21:43
Хриплая Барановская метит в певицы
21:33
Облаченная в черное Шубская показала длинные тонкие ноги
21:28
Суд заставил омича убраться в квартире
21:08
Электронные испарители хотят приравнять к обычным сигаретам
21:05
Знак дьяволицы: Ольга Бузова попала в секту
20:53
Значение сна со среды 13.03 на четверг 14.03
20:53
Социологи выяснили причины недосыпа россиян
20:51
Шикующая Рудковская разгневала народ снимком с дорогого курорта
20:50
Володин и Медведев провели рабочую встречу
20:33
Повар в Екатеринбурге убил клиента
20:02
"Скупал у них все презервативы": Прилучного обвинили в грязных изменах жене
19:41
Украина нанесла подлый удар по России
19:11
Раскрыта тактика злодеев по убийству Киркорова
19:07
В Обители святой Елисаветы с размахом отметили Масленицу
18:31
После скандала с Галкиным Киркоров решил уйти со сцены
18:14
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
17:51
Наглый Порошенко объявил о своей победе на выборах
17:43
"Остались яйца у тебя в штанах?": Взбешенная Собчак накинулась на Шнурова
17:16
В Москве пройдет XIV международный фестиваль "Виртуозы гитары"
17:08
"Укрыл мою несостоявшуюся жену": Корчевников обвинил изувеченного артиста в своем одиночестве
17:00
"ЕР" вывела на чистую воду обманщиков в коммунальной сфере
16:49
Мария Погребняк готовится к серьезной операции
16:42
Почему необходим контроль за расходами госкомпаний
16:41
"Знать не знаю и знать не хочу!": Волочкова пнула обнаглевшего прихлебателя
16:28
Хакамаду обругали за жестокое обращение с особенной дочерью
16:24
Как страшная болезнь убивает Началову
16:22
Прах Этуша захоронили с почестями на Новодевичьем кладбище
15:54
Двуличный Саакашвили встал на колени перед уголовницей Тимошенко
15:50
Не приходящей в сознание Началовой грозит отек легких
15:46
Первый канал покопался в грязном белье матери девочки-маугли
15:35
"Пить надо меньше": почему Юля Началова впала в кому
15:24
Анна Седокова рассекретила свою любовь
15:01
Почему Вике Цыгановой перекрыли кислород
14:53
В чем причина весенних обострений
14:50
В России научились лечить жуткую травму спины
14:50
"Я поражен!": похождения актера Меньщикова ошеломили Шепелева
14:49
Саакашвили раскрыл планы неудачника Порошенко
14:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 марта 2019 года
14:25
"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать
14:09
Резко похудевшую Миддлтон уличили в четвертой беременности
14:08
Конец близок: в NASA вычислили дату апокалипсиса
14:05
"Ничего не получилось": Елена Малышева об операции на лице
14:02
Под Москвой глыба льда рухнула на голову ребенку
13:56
Жизнь в столице: как переехать
13:29
"Труслив я стал": Шнуров сдался перед оскалившейся Собчак
13:15
"О, Боже!": Шаляпин потрясен жутким происшествием
13:13
Российского хоккеиста втянули в драку во время матча НХЛ
13:04
Завидует Путину: хамоватого Лукашенко вывели на чистую воду
13:00
50-летняя раздетая Валерия на Мальдивах
12:45
Москва прижала Лондон к стене из-за наглой лжи о Скрипалях
12:43
Пикантные фотографии полуголой Вайкуле всплыли в Сети
12:36
Любителей электронных сигарет предупредили о смертельной опасности
12:23
Под Самарой ликвидировали опасного террориста
12:21
"ЕР" передала прокуратуре данные о нарушениях в микрофинансовых организациях
12:12
Перед реанимацией Началову атаковал бывший муж
12:07
Охрипшую Мэй опустили ниже плинтуса
12:04
В екатеринбургском клубе произошла перестрелка
11:57
Две трети россиян поддержали запрет хостелов в жилых домах
11:56
Попавшая в долги Лолита молит о помощи
11:27
Известный певец послал куда подальше замешанного в педофилии Майкла Джексона
11:21
Галкин высказался об убийстве Киркорова
11:18
Директор Киркорова взорвался после известия о теракте
11:09
"Стараемся не тревожить ребенка": дочь тяжелобольной Началовой увезли из Москвы
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:43
"Я верный и честный человек": заявление Собчак на фоне слухов о разводе
10:42
Украинцы набросились на Канделаки за чеченский спецназ
10:35
Названа главная причина болезней сердца
10:26
Успех Путина в Европе довел до паники нервных украинцев
10:19
Повалий проговорилась о своем избраннике в президентской гонке на Украине
09:56
Роскошная Джоли в шелковом наряде произвела фурор на красной дорожке
09:34
Униженная Волочкова получила неожиданный удар
09:24
"Это пытка": Брежнева страдает от главного женского занятия
08:23
Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
08:13
Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже
08:13
Салтыкова вышла из себя из-за скандальных съемок фильма "Брат-3"
07:51
"Ждем, когда потонет": очевидец раскрыл правду про Крымский мост
07:03
"Сладкий малыш": сын Лазарева умилил народ
05:10
Звезда шоу "Дом-2" избивает возлюбленную во время каждого интима
03:02
Реальные истории: Жена пугает мужа внешним видом
01:10
Россияне признались в ненависти к разнузданному Панину
21:55
Первая кровь: разгорается скандал вокруг ворюги Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не приходящей в сознание Началовой грозит отек легких
Пугачеву – на допрос: кто заказал жестокое убийство Киркорова
Бесстыжий Шаляпин снял трусы перед народом в Великий пост
"Забросаем тухлыми яйцами": концерт Цымбалюк-Романовской в храме пообещали сорвать
У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
Происшествия

На нефтяном заводе в Венесуэле произошло два взрыва

прочитано 205 раз

На нефтеперерабатывающем заводе Petro San Felix в штате Ансоатеги на севере Венесуэлы взорвались резервуары с черным золотом и с растворителем для него, передает "Царьград". По сообщениям местных СМИ, в результате ЧП никто не пострадал. В причинах двух взрывов предстоит разобраться криминалистам и представителям Национальной гвардии страны.

14 марта 2019, 08:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Повалий проговорилась о своем избраннике в президентской гонке на Украине
Первая кровь: разгорается скандал вокруг ворюги Порошенко
Клоун Зеленский врезал лающей Тимошенко
Названа причина неадекватного поведения Порошенко

Шоу-бизнес

"Моя дочка потеряла мать!": Панин сделал сенсационное заявление
"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова
Новая напасть обрушилась на Юлию Началову
"Горошинки больше нет": звезда шоу "Дом-2" сообщила об очередном выкидыше

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы

Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое

Шоу-бизнес

"Галкин тупой": Садальский высказался об убийстве Киркорова

Все придумал Филипп
Шоу-бизнес

"Скупал у них все презервативы": Прилучного обвинили в грязных изменах жене

Утверждается, что артист крутил любовные интрижки на съемках
Шоу-бизнес

Раскрыта тактика злодеев по убийству Киркорова

Эксперт считает, что преступление спланировали по примитивному сценарию

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как страшная болезнь убивает Началову
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru