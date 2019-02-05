В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца

Пропавший по дороге из Дели в Берн сотрудник Красного Креста случайно нашелся в московском СИЗО. Выяснилось, что 71-летнего Джона Гринлинга задержали в декабре с наркотиками.

Сотрудники полиции за 56 дней содержания гражданина Швейцарии в СИЗО №5 "Водники" не беспокоили. Гринлингу назначили психолого-психиатрическую экспертизу на 6 марта – и, судя по всему, решили дожидаться результата.

Как сообщил бывший адвокат иностранца, Гринлинг был задержан 10 декабря прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В его багаже нашли наркотики: один грамм гашиша и два грамма марихуаны. В Швейцарии эти вещества находятся в свободном обороте. Гринлинг утверждает, что на территорию России не вступал – его туда доставили сотрудники транспортной полиции.

"Джон Гринлинг не знает русского языка, говорит только по-английски и по-французски, по этой причине даже не может написать ни одного ходатайства и не очень понимает, в чем его обвиняют. Единственный раз он видел своего адвоката в суде, в день ареста", – сообщил источник изданию Lenta.ru.

Швейцарское посольство только недавно узнало об истории Гринлинга. 1 февраля к нему отправили адвоката. Защита Гринлинга намерена опротестовать как факт возбуждения уголовного дела, так и задержание гражданина Швейцарии в транзитной зоне.

Надо отметить, что знакомые разыскивали Джона Гринлинга с декабря 2018 года. Однако по какой-то причине с заявлением в полицию они не обращались.