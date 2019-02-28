Украинец восемь лет обманывал полицию поддельным паспортом

На пункте пропуска "Армянск" в Крыму был задержан гражданин Украины, который хотел попасть на территорию России по поддельному паспорту, передает "Царьград". Документ изъяли, а нарушителя задержали. Украинец рассказал, что купил подделку еще в 2011 году и все восемь лет у украинской полиции не возникало к нему никаких вопросом. Теперь ему грозит уголовное преследование за незаконное пересечение границы.

