На Украине раскольники под прикрытием полиции захватили православный храм

Вечером в праздник Сретения 15 февраля в селе Озеряны Луцкого района украинские раскольники срезали болгаркой замки на местной церкви и ворвались внутрь, передает RT со ссылкой на официальный сайт Православной церкви Украины. Активисты под прикрытием полиции провели "ревизию", причем даже в алтаре. Судя по всему, теперь захватчики считают, что оскверненный храм принадлежит новой украинской церкви.
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