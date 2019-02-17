В массовой драке в Москве погибли два человека

Возле одного из домов на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы произошла драка, в которой приняли участие десять человек, передает "Московский комсомолец". Все они – уроженцы Узбекистана. Поводом для потасовки послужило то, что один из них нелестно отозвался об отце другого.
В результате один из участников драки погиб на месте от ножевых ранений. Еще один – скончался в больнице. Также известно об одном пострадавшем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
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