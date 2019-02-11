Под Киевом водитель выгнал ребенка из маршрутки

Водитель маршрутки, курсировавшей между городом Вишневое Киевской области и станцией "Нивки", выгнал из салона общественного транспорта ребенка, передает "Царьград". Неадекватную реакцию мужчины вызвало удостоверение, дающее право на льготный проезд, которое показал мальчик. Очевидцы рассказывают, что водитель не только выгнал ребенка, но еще и ударил его.
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