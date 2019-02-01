У берегов Африки задержали россиян с 9,5 тонн кокаина

В Кабо-Верде были задержаны 11 российских моряков, шедших на судне под флагом Панамы в Марокко, передает Life.ru. На корабле были обнаружены 9,5 тонн кокаина. "Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными", – сообщило российское посольство в стране.
Батька предал Россию
Супруга принца Уильяма сильно исхудала
Дело о гибели политика постепенно распутывается
Артистка арестована
Популярные темы форума
незнаю что делать, помогите!!!!
У Лазарева был муж?
Замуж за старика???
На 25 тысяч в день можно прожить
Вы еще верите в женскую дружбу?
Плакала от зависти или от счастья?
Выходцы дома-2 Гусев и Романец
Богатый, но жадный
Вы еще верите в женскую дружпу?
57 кг при росте 165 это много?
Сплю с братом?
Нет денег на ее "хотелки"
Вам нравится порошенко?
Крымский мост
Как можно сузить поры?
Мужчины боятся стать каблуками
Дебильный друг
Хвастливая подруга
Дорогие подарки в начале отношений
Кого считаете талантливой из молодых актрис?
Брат не понимает, что его используют
Без макияжа больше внимания
Сколько раз в неделю нужно ходить в тренажерку?
Брат парня пристает ко мне
Не поддержал в трудную минуту
Какая польза от секса?
Болят почки по утрам
Какое наказание должны нести живодеры?
он делает маникюр
Писклявый голос