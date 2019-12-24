Стало известно о смерти знаменитой писательницы

В США на 68-ом году жизни умерла американская писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Уточняется, что она скончалась еще в октябре, но ее родственники придали смерть огласке только сейчас.
По данным издания The Sun, линдсей долгое время лечилась от онкологического заболевания легких. Стоит отметить, что ее называют ее одной из самых продаваемых писательниц современности.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
не делает куни
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
Плешивый
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????