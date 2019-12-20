В Москве мужчина забрался на Крымский мост

В пятницу, 20 декабря, на Крымский мост в центре Москвы забрался человек. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
Как передает РИА Новости, с мужчиной ведут переговоры сотрудники экстренных служб. Движение по Крымскому мосту частично перекрыто.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно