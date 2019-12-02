Под Москвой дворник нашел человеческую ногу в мусорке

В подмосковном Реутове дворник обнаружил человеческие останки. О страшной находке мужчина рассказал полицейским.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", дворник выбрасывал мусор, когда заметил подозрительный предмет. Присмотревшись, он понял, что перед ним отрезанная человеческая нога.
Сотрудники правоохранительных органов забрали останки для проведения экспертизы. Им придется установить, кому принадлежит нога и при каких обстоятельствах была произведена ампутация, сообщает "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
СССР всё было хорошо и правильно
Не открываются в темах страницы
Нимфомания
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.