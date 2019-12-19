Странные детали стрельбы на Лубянке

Вечером 19 декабря в приемной ФСБ на Кузнецком мосту в самом центре Москвы произошла стрельба. БЫли замечены странные детали ЧП на Лубянке.

Согласно последним данным, в нападении на здание ФСБ на Лубянке принимали участие трое человек. Они ворвались в приемную спецслужбы и открыли стрельбу. Двое были ликвидированы на месте, однако третьему нападавшему удалось выбежать на улицу и продолжить атаку уже там.

ПО ТЕМЕ "Есть!": ликвидацию стрелка на Лубянке сняли на видео

Тут же начинаются первые странности. С разницей менее чем в десять минут СМИ дают противоположную по смыслу информацию со ссылкой на ФСБ. Согласно первому сообщению спецслужба якобы заявляет о трех стрелках. Согласно второму опровергает то, что нападавших было трое. Также сообщается, что в ФСБ опровергли сам факт проникновения в здание.

Вызывает вопросы и внешний вид того стрелка, о наличии которого споров не ведется. Корреспондент "Медиазоны" услышал, как прибывшим на место ЧП спецназовцам во время инструктажа объяснили, что он "одет как вы".

Таким образом, согласно первоначальной версии нападавший был в форме силовых ведомств. Однако свидетель, видевший сам момент нападения преступника, никаких знаков различия не заметил. "Через дорогу был просто мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил ДПСника, пошел дальше. Стрельба, все, мы побежали", – описал он произошедшее.

Шансы на спасение одного из пострадавших возросли благодаря счастливому стечению обстоятельств. В момент начала стрельбы мимо места ЧП проезжала скорая помощь. Донести до кареты раненого сотрудника спецслужб помогли неравнодушные случайные прохожие.

Отметим, согласно последним данным, в результате стрельбы на Лубянке пострадали пять человек. По данным Минздрава, погиб один человек. Информацию о погибшем сотруднике подтвердили в ФСБ. Еще двое получили тяжелые ранения.

Одной из самых странных деталей стрельбы на Лубянке можно назвать момент, который был выбран для нападения. 19 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

На следующий день, 20 декабря, в стране отмечается День органов государственной и национальной безопасности. И, что еще более символично, к моменту начала стрельбы в центре Москвы начался предпраздничный концерт, на котором также присутствовал российский лидер.

Кроме того, стало известно, что произошедшее на Лубянке – не первая стрельба в Москве за этот день. Днем возле станции метро Братиславская в Марьино был расстрелян 29-летний Абудлла Х., передает телеграм-канал Mash. Пострадавший выжил и был госпитализирован. Силовики проверяют связь двух перестрелок.