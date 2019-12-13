Тушили вертолетами: крупный пожар на складе в Москве ликвидировали

Пожарные ликвидировали крупный пожар на производственном складе в московском районе Чертаново. В ходе борьбы с огнем пострадал один пожарный, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС России.
Пламя охватило территорию площадью в семь тысяч квадратных метров. В тушении участвовали 220 человек и 70 единиц специальной техники, включая два вертолета. Ситуацию усугубляло большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и материалов в помещениях, где находилось производство экокожи и ткани для мебели.
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