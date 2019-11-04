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Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing

прочитано 648 раз

Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала "Говорит Москва", у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная информация не приводится.

4 ноября 2019, 17:24

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