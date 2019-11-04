Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке Boeing

Аэропорт Шереметьево готовится к аварийной посадке боинга из Германии. По данным телеграм-канала "Говорит Москва", у самолета проблемы с гидросистемой. На данный момент более подробная информация не приводится.
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