В Петербурге в жилом доме произошел взрыв газа

Во вторник, 26 ноября, в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В одной из квартир жилого дома на проспекте Просвещения произошел хлопок газа, сообщает Пятый канал.
На месте происшествия работают экстренные службы. Из здания эвакуировали 17 человек, передает ИА "Невские новости". Информация о пострадавших уточняется.
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