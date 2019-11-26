Пьяный житель Мурманска зарезал приятеля в ссоре

В Мурманске рабочий набросился с ножом на коллегу. От полученного ранения тот скончался на месте, передает FlashNord.
ЧП случилось на территории строительной организации. Пьяный сотрудник поссорился с приятелем, схватил нож и нанес оппоненту удар в область груди.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.
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