В Москве автобус наехал на женщину с ребенком

В Москве автобус сбил женщину с ребенком. ЧП обернулось трагедией.
По данным телеграм-канала Life Shot, водитель не поставил автобус на ручной тормоз и не переключил коробку на нейтральную скорость. Женщина от полученных травм скончалась. Мужчина задержан.
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