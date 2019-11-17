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Происшествия

В Москве автобус наехал на женщину с ребенком

прочитано 381 раз

В Москве автобус сбил женщину с ребенком. ЧП обернулось трагедией.

По данным телеграм-канала Life Shot, водитель не поставил автобус на ручной тормоз и не переключил коробку на нейтральную скорость. Женщина от полученных травм скончалась. Мужчина задержан. 

17 ноября 2019, 14:18

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