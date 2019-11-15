Девушка погибла: в Башкирии машина сбила двух подростков

В четверг, 14 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 5-м километре трассы Алаторка-Охлебинино автомобиль Chevrolet Niva совершил наезд на двух девочек, которые шли в попутном направлении.
В результате ДТП одна школьница скончалась. Второй девочке потребовалась помощь врачей. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ToDayNews Ufa.
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