В Москве рабочий упал с большой высоты и погиб

Промышленный альпинист упал с высоты четвертого этажа в Москве. Трагедия произошла, когда мужчина забирался на крышу здания.
По предварительной версии, рабочий поскользнулся на последней ступеньке пожарной лестницы и рухнул в проем между маршами. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множество переломов и разрыв легкого. Позднее мужчина скончался, сообщает РЕН ТВ.
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