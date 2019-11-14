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Происшествия

В Москве рабочий упал с большой высоты и погиб

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Промышленный альпинист упал с высоты четвертого этажа в Москве. Трагедия произошла, когда мужчина забирался на крышу здания.

По предварительной версии, рабочий поскользнулся на последней ступеньке пожарной лестницы и рухнул в проем между маршами. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него множество переломов и разрыв легкого. Позднее мужчина скончался, сообщает РЕН ТВ.

Автор: 14 ноября 2019, 19:07

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