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Происшествия

Топ-менеджер РКЦ "Прогресс" погиб в страшной аварии с грузовиком

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Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП. Информацию подтвердили в пресс-службе предприятия.

Как передает ТАСС, авария произошла в Волжском районе Самарской области. Водитель легкового автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерки, не пропустил грузовой автомобиль, что в итоге привело к столкновению. Пассажир иномарки погиб на месте. Водитель Skoda был доставлен в больницу с травмами.

Автор: 13 ноября 2019, 16:04

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