В детском лагере "Артек" умер ребенок

В детском лагере "Артек" в Крыму скончалась 15-летняя девочка. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, накануне вечером девочка легла спать, а в среду утром была обнаружена мертвой. На месте работают следователи и криминалисты. Причина смерти школьницы устанавливается. Руководство лагеря "Артек" принесло соболезнования родителям девочки и пообещало оказать содействие в расследовании.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Самая интересная!
Короткая стрижка
У вас сбывались предсказания гадалок?
Как думаете, я дура?
Хочу сделать приворот
Куколд